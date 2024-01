Parece estranho, mas é verdade: em janeiro, a meio da temporada, o Girona já atingiu a melhor pontuação de sempre na liga espanhola. Com os 52 pontos conquistados este domingo, com a goleada imposta ao Sevilha, o clube da Catalunha já superou os 51 registados ao longo de toda a época 2017/18. Algo que ajuda a explicar o porquê de estar atualmente na liderança da tabela, com mais um ponto do que o Real Madrid.

Pelo meio, como protagonista das 16 vitórias em 21 jornadas, surge Artem Dovbyk. O avançado ucraniano de 26 anos é o autêntico abono de família da equipa de Míchel e este domingo, contra o Sevilha, assinou um hat-trick em seis minutos e dentro dos primeiros 20 do jogo. Ao todo, leva já 14 golos no Campeonato, juntando-se a Jude Bellingham no topo da lista dos melhores marcadores da competição.

La Liga’s top scorers: ▪️ Jude Bellingham (Real)

▪️ Artem Dovbyk (Girona) Top of the charts in their first season ???? pic.twitter.com/jRCwtFVVOl — B/R Football (@brfootball) January 22, 2024

Dovbyk chegou ao Girona no verão, mesmo à beira do início da temporada, e obrigou a um investimento de 7,5 milhões de euros por 75% do passe — tornando-se desde logo o jogador mais caro da história do clube. Anteriormente, estava no Dnipro-1, tendo passado parte de 2022 ao serviço do Dínamo Kiev a disputar os jogos particulares que os ucranianos fizeram por toda a Europa na sequência do cancelamento da época após a invasão do país por parte da Rússia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nascido em Cherkasy, fez toda a formação no Cherkaskyi Dnipro e estreou-se profissionalmente em 2014, assinando depois pelo Dnipro. Esteve emprestado ao Zaria Bălți da Moldávia antes de rumar à Dinamarca para representar o Midtjylland e o Sønderjyske, regressando à Ucrânia em 2020 para se juntar ao Dnipro-1. Pelo meio, e depois de ser internacional Sub-18 e Sub-21, somou a primeira internacionalização num jogo de qualificação para o Mundial do Qatar, contra o Cazaquistão, tendo agora 23 partidas e sete golos pela seleção ucraniana.

À 21.ª jornada da Liga ????????, o Girona soma 52 pontos: esta é, já, a melhor pontuação de sempre do clube numa época na competição ???? – em 2017/18, somou 51 pontos pic.twitter.com/qluijJDlPp — Playmaker (@playmaker_PT) January 22, 2024

No verão e a precisar de substituir Taty Castellanos (que esteve perto do Benfica e acabou por assinar pela Lazio), o Girona ganhou a corrida por Dovbyk a Lazio, Torino, Bolonha e Marselha, já para não falar de praticamente todos os principais clubes da Turquia. O motivo da escolha do avançado ucraniano, porém, é simples de entender: os catalães fazem parte do City Football Group, o grupo que detém o Manchester City e onde a mobilidade dos jogadores entre clubes é sempre encorajada.

“Estava a ter alguma dificuldade a lidar com todos os rumores, conversas, assunções. A dada altura só queria separar-me completamente das notícias e concentrar-me apenas no futebol. Todas as negociações foram feitas entre o Dnipro-1 e o meu agente, eu não prestava atenção aos rumores. Mas posso dizer que o City Football Group até já tinha demonstrado interesse anteriormente, há dois anos. Depois do Euro 2020 queriam contratar-me para o Troyes, por isso, já sabia que estava no radar deles desde 2021″, contou Dovbyk numa entrevista à Sport-express.

13'—⚽

15'—⚽

19'—⚽ Six-minute hat trick for Girona's Artem Dovbyk vs. Sevilla ⚡ pic.twitter.com/aD3Cb7YeHH — B/R Football (@brfootball) January 21, 2024

Muito elogiado pela capacidade física e pela qualidade técnica, distingue-se por ser canhoto e pela ligação estreita com o golo. Chegou ao Girona com necessidade de integração, já que pouco falava de inglês e muito menos de castelhano, e contou com a ajuda de Viktor Tsygankov, internacional ucraniano que assinou pelos catalães em janeiro do ano passado vindo do Dínamo Kiev. E de Julius, roupeiro ucraniano que trabalha há muitos anos no clube e que nas primeiras semanas serviu de tradutor.

A viver em Espanha há cinco meses, Dovbyk deu recentemente uma entrevista onde reconheceu que a larga maioria das pessoas com quem se cruza não tem noção da gravidade do que está a passar na Ucrânia. “Parece que as pessoas estão calmas em relação ao assunto. Não entendem o que está a acontecer. Quando explico as coisas, as pessoas ficam chocadas e assim… Mas 15 minutos depois já não estão interessadas. Acho que toda a gente está a esquecer-se da guerra”, contou.

Com os tais 14 golos que leva no Campeonato, o avançado ucraniano começa a alimentar a possibilidade de alcançar um feito que não acontece desde 2008/09: Diego Forlán, na altura a representar o Atl. Madrid, foi o último jogador que não do Real Madrid ou do Barcelona a sagrar-se melhor marcador da liga espanhola. Dovbyk, que terá Jude Bellingham como principal adversário, pode ser o próximo.