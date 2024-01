João Gonzalez e Bruno Caetano, o realizador e o produtor de “Ice Merchants” – primeiro filme português da história a ser nomeado a um Óscar — guardam 2023 em boa memória. Começaram o ano com a notícia da nomeação e em junho foram convidados, em conjunto com Mónica Santos e João Vicente, para integrarem a Academia de Artes Cinematográficas, juntando-se a um pequeno lote de portugueses em que se incluem nomes como Patrícia Vasconcelos, Abi Feijó ou Regina Pessoa.

Com as nomeações deste ano prestes a serem divulgadas (o anúncio acontece esta terça-feira, 23 de janeiro), a dupla ajuda a desvendar um pouco do funcionamento da máquina de Hollywood.

Um membro da Academia “tem acesso a eventos privados, sessões de networking, exibições especiais de filmes um pouco por todo o mundo e, claro, pode votar para os Óscares — são as principais regalias que temos”, resume João Gonzalez.

