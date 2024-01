Moçambique ultrapassou domingo os 10.000 casos de cólera no atual surto que afeta sobretudo o norte do país desde outubro, mas sem registo de óbitos há mais de duas semanas, segundo dados oficiais.

De acordo com o mais recente boletim sobre a progressão da doença, elaborado pela Direção Nacional de Saúde Pública e com dados até 21 de janeiro, estava contabilizado no país um acumulado de 10.061 casos de cólera desde 1 de outubro último, com 25 mortos, e 7.321 pessoas internadas.

Nos últimos dez dias registaram-se mais 800 novos casos da doença, mas sem óbitos, segundo o histórico destes boletins.

A taxa de letalidade provocada por este surto desceu na última semana de 0,3% para 0,2%, segundo o boletim, que continua a identificar perto de 30 distritos, sobretudo no norte do país, com casos de cólera ativos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A província mais afetada pela atual vaga deste surto de cólera é Nampula (norte), com um acumulado de 3.246 casos e 12 óbitos, seguida de Tete (noroeste), com 1.897 casos e seis óbitos.

As autoridades sanitárias moçambicanas vacinaram recentemente contra a cólera, em cinco dias, mais de 2,2 milhões de pessoas nos distritos mais afetados pelo atual surto, correspondendo a uma cobertura praticamente total face ao programado.

Em declarações anteriores à Lusa, o chefe do Programa Alargado de Vacinação do Ministério da Saúde, Leonildo Nhampossa, avançou que foram vacinadas contra a cólera, em quatro províncias, entre 08 e 12 de janeiro, um total de 2.268.548 pessoas, com mais de 1 ano de idade.

Isto “corresponde a uma cobertura de 100%. Os objetivos foram completamente alcançados”, disse ainda.

O grupo-alvo desta operação de vacinação era de 2.271.136 pessoas, correspondente à população que vive nas áreas mais vulneráveis e de foco para o atual surto, referiu anteriormente o Ministério da Saúde.

De acordo com a informação da Direção Nacional de Saúde Pública, a campanha destinou-se à população com idade igual ou superior a um ano e foi realizada nos distritos de Chiúre e Montepuez (província de Cabo Delgado), Gilé, Gurué e Mocuba (Zambézia), Mágoe, Moatize e Zumbo (Tete) e Maringue (Sofala).

Esta campanha de vacinação mobilizou 1.136 equipas, com 7.337 elementos, incluindo vacinadores, mobilizadores, registadores, supervisores, coordenadores, pessoal para digitar dados, logísticos e motoristas, entre outros, tendo custado cerca de 1,3 milhões de dólares (1,19 milhões de euros), entre fundos do Estado e dos parceiros de cooperação de Moçambique.