É tradicionalmente próximo dos grandes centros urbanos que nascem as peças de arte, não só por estarem mais perto de um maior número de potenciais clientes, como por ficarem mais acessíveis a interessados que os visitem do estrangeiro. Mas a MClassic Cars decidiu que era no meio do Alentejo, onde a calma do campo parece ajudar o tempo a correr mais devagar, o local ideal para instalar uma empresa especializada no restauro de automóveis clássicos e de colecção. O objectivo é servir os clientes que pretendem recuperar um carro antigo, com valor sentimental, mas sobretudo aqueles que desejam restaurar um modelo de colecção com peças originais, seja para uso próprio ou como investimento, pois não falta quem equipare algumas destas obras de arte sobre rodas a pinturas, relógios ou porcelanas.

Mas a localização, em Montemor-o-Novo, não é o único elemento disruptivo desta empresa alentejana. Os seus técnicos, liderados pelo engenheiro Manuel Russo – comercialmente apelidado “Júnior” apenas para se diferenciar do seu pai, um ex-piloto e preparador de carros de competição com o mesmo nome –, estão formatados para a atenção ao detalhe e ao mais ínfimo pormenor, da cor do couro que reveste o habitáculo ao tom da madeira que aviva o tablier, passando pela recuperação de motores com uma tecnologia datada e mais de 50 anos, como se fossem uma peça de relojoaria. Mas a sua origem é outra.

Estes são alguns dos modelos adquiridos em vários países europeus e EUA, restaurados pela MClassics Cars e vendidos para Portugal, Europa e Médio Oriente 4 fotos

Alguns dos elementos da MClassic Cars desenvolvem igualmente o seu trabalho na MRacing, que prepara e dá assistência aos “monstros” potentes e quase indestrutíveis que disputam o campeonato nacional de todo-o-terreno e as provas do mundial da especialidade, a começar pelo Dakar. Este preparador alentejano foi mesmo o escolhido para representar em Portugal a equipa oficial que faz correr os BMW e os Mini no Mundial de TT, a X-Raid, de Sven Quandt, cuja família detém 50% do capital da BMW.

Clássicos: do hobby ao profissionalismo

Apesar de, durante 40 anos, a MRacing se ter especializado no mundo da competição ao mais alto nível, o bichinho pelos clássicos revelou-se há muito. O restauro de carros de colecção começou por ser encarado como um hobby e, em 2019, esta actividade que arrancou como uma espécie de ocupação para os tempos deixados livres pelos intervalos do calendário das provas para os campeonatos nacionais e mundiais de TT, “transformou-se numa actividade independente e a tempo inteiro, tendo sido criada uma estrutura, dentro da MRacing, para se dedicar ao restauro de automóveis clássicos”, recorda Manuel Russo.

Com a estratégia de “ter obra feita para mostrar a qualidade do trabalho, antes de começar a aceitar clientes”, a MClassic Cars arrancou “a actividade com a aquisição de um lote de 11 veículos para restaurar”, revela o responsável pela empresa, isto depois de uma análise do mercado para perceber quais os modelos com valorizações melhores e mais estáveis. “Isto levou-nos a preferir os Mercedes descapotáveis da década de 50 e 60, o que inclui um leque variado que passa pelos Ponton, os 190 e os Pagode, todos eles descapotáveis”, conta ao Observador o engenheiro alentejano que lida com o mesmo à-vontade com os brutais Minis do Dakar, equipados com um motor 3.0 com 6 cilindros em linha e 350 cv, como os que venceram a maratona em 2020 e 2021, como com um belo e elegante Mercedes W113, o popular Pagode de 1963.

É assim que tudo começa na MClassic Cars, com veículos clássicos a necessitar de 2500 a 3000 horas de atenção e cuidados dos artesãos alentejanos 6 fotos

Para o trabalho de restauro recorremos aos departamentos que já possuíamos na MRacing, ou seja, colocámos os nossos técnicos do departamento das mecânicas da competição a trabalhar nas mecânicas dos clássicos, os nossos homens das carroçarias dos carros de corridas a dedicar-se igualmente aos modelos de colecção e a secção de compósitos dos carros de TT a assegurar o tratamento das madeiras e de tudo o que é plásticos e baquelites dos carros da MClassic Cars”, explica Manuel Russo.

A partir daí, começaram também a aceitar carros de clientes para restauro, pessoas que viram o trabalho da empresa e que, “por terem ficado agradadas”, confiaram os seus veículos à MClassic Cars. “O primeiro destes clientes trouxe-nos um Citroën DS 21 descapotável, por ter ficado impressionado com um Citroën SM Maserati que tínhamos recuperado anteriormente”, recorda o engenheiro.

Arte de procurar a peça certa para um carro específico

“Aqui na MClassic Cars fazemos tudo de A a Z”, garante Manuel Russo, ressalvandio que, no entanto, se exceptuam quatro tipos de trabalho por serem demasiado específicos, nomeadamente, a decapagem a jacto de sódio (para não deformar a chapa), a pintura final, a cromagem e estofador. “Tudo o resto é feito cá na empresa, da mecânica ao chassi, passando pela carroçaria, interior, tablier e painéis de portas”, assegura o técnico alentejano.

Apesar de estar no meio do Alentejo, o empresário não vê isso como “uma limitação para este tipo de serviços”, recordando que muita da pesquisa se realiza pela Internet, tanto dos clientes em relação à empresa, como da empresa em relação aos carros e peças que tem ou pretende adquirir. “O lote inicial dos 11 Mercedes vieram de países como França, Espanha, EUA, Áustria e Dinamarca”, adianta o engenheiro, para de seguida frisar que o facto de estarem em Montemor-o-Novo, onde desde sempre têm a sua estrutura montada, “nunca foi um problema”.

Excepção feita para o material de desgaste, dos pistões aos segmentos, passando pelos sincronizadores da caixa e eventualmente carretos, as mecânicas são integralmente restauradas de cima a baixo 3 fotos

Restaurar um automóvel clássico implica o acesso a muita informação da marca, sobretudo em relação ao tipo de peças utilizadas, tendo sido este um dos motivos que levou à escolha dos Mercedes. De acordo com Manuel Russo, este construtor alemão começou a criar desde muito cedo as folhas de produção, que ainda se podem adquirir em formato de micro-fichas, onde está registado tudo o que o caracteriza o modelo, da cor exterior à dos estofos e dos tapetes, “número do motor e do chassis, se os pneus eram do tipo white wall tyres ou não, a marca da bateria e dos pneus, marca e modelo do rádio e tudo o mais, o que permite que o carro restaurado fique efectivamente tal como foi produzido de origem”. O engenheiro vai ainda mais longe e deixa uma garantia:

Só fazemos matching numbers, ou seja, só recuperamos carros em que o número do chassi corresponda ao do motor, até por uma questão de valor para o cliente.”

A mesma lógica é aplicada até mesmo em relação à chapa. “Num carro que tenha o guarda-lamas batido é mais barato montar uma peça nova do que reparar a antiga, mas nós optamos sempre que possível reparar a peça original, uma vez que pretendemos restaurar e não fazer um carro novo”, afiança Manuel Russo. Outra das excepções prende-se com umas peças fabricadas numa espécie de cartão prensado que fazem parte das tubagens do sistema de aquecimento e que obviamente lidam muito mal com o passar dos anos. “Como já não existem originais, estas peças são fabricadas por nós em material compósito, mas agrafadas com os grampos de origem”, explica.

Os detalhes dos modelos restaurados 7 fotos

A filosofia de manter, sempre que possível, todas as peças do carro original, acaba por ser interrompida quando o tema é travões, direcção e suspensão, essencialmente por uma questão de segurança. São montadas peças originais da Mercedes, mas novas, para que o cliente possa conduzir o seu veículo no dia-a-dia sem perigo. “Para nós, o segredo é conseguir um carro tão original quanto possível, o que passa por manter com as especificações americanas um modelo que tenha sido fabricado para esse mercado, optando por não adaptar para a versão europeia carros dos EUA”, assume o restaurador.

Clássico restaurado não é um custo, é um investimento

Para o restaurador alentejano, “o que a MClassic Cars fornece não são automóveis clássicos, mas sim um investimento”, uma vez que, ao contrário do que acontece com os carros novos, que tendem a desvalorizar-se com o passar dos anos, alguns clássicos bem restaurados valorizam-se. Sobretudo, quando é utilizada pele original (de fornecedores alemães) para reproduzir o mesmo cheiro a carro novo de há 70 anos.

Restaurar um automóvel como um Pagode ou um Ponton exige 2500 a 3000 horas de dedicação de uma série de profissionais, não só dos técnicos do restaurador alentejano, como dos fornecedores que asseguram os serviços que a MClassic não executa. Segundo Manuel Russo, estes “são todos portugueses e estendem-se de Montemor-o-Novo até Guimarães”.

O interior é restaurado utilizando peças de origem que a Mercedes ainda comercializa e pele de fornecedores alemães. Os estofadores são portugueses 7 fotos

Aqui, no Observador, já mencionámos em diversas ocasiões o mundo dos carros históricos, modelos produzidos em muito pouca quantidade que atingem valores quase absurdos (como pode ver aqui, aqui e aqui), mas ainda assim ao nível da sua exclusividade ou história, seja dos seus antigos proprietários ou dos sucessos que alcançaram em competição. O mundo dos modelos clássicos, produzidos em maiores quantidades, é ligeiramente distinto e substancialmente mais acessível, mas pode ser considerado um bom investimento. Quem determina o seu valor médio são instituições reputadas como a seguradora norte-americana Hagerty, a K500, ou a Kidston, de Simon Kidston, ex-curador da Bonhams. Mas a prova que há muitos clientes ávidos por modelos clássicos com 50 ou 70 anos em estado imaculado é que a Brabus, que nasceu como especialista em tuning e é hoje um conhecido preparador e transformador da Mercedes (de quem é subsidiária), criou a Brabus Classic, onde um Mercedes 280 Pagode é proposto por 498.000€ e um 300 SL por 1,5 milhões de euros. E, ao que parece, não faltam clientes.