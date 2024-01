O ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia disse esta terça-feira que não vê qualquer razão para negociar com a Hungria a adesão de Estocolmo à NATO, algumas horas após ter recebido um convite de Budapeste para “discutir” a integração.

“No ano passado durante a cimeira de Madrid (…) a Hungria concedeu à Suécia o estatuto de convidado” na perspetiva de uma adesão à NATO, sem colocar reservas, reagiu o chefe da diplomacia sueca, Tobias Billstrom, em declarações aos media.

“Por isso não vejo qualquer razão para negociar neste momento”, acrescentou.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, convidou esta terça-feira o homólogo sueco para discutir em Budapeste a ratificação do acordo de adesão da Suécia à NATO, que se arrasta há mais de um ano e meio.

“Enviei uma carta com um convite ao primeiro-ministro Ulf Kristersson para visitar a Hungria e negociar a adesão da Suécia à NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte)”, escreveu Orbán na rede social X (antigo Twitter), sem adiantar pormenores.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 23, 2024