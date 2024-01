A “Lua do Lobo” é a primeira lua cheia do ano e estará mais visível esta quinta-feira, 25 de janeiro. O ano de 2024 contará com 12 luas cheias (fenómeno que se verifica quando o Sol e a Terra estão quase totalmente alinhados) e eventos lunares em setembro e outubro também serão também considerados super luas, de acordo com o EarthSky.

As definições de super lua podem variar, mas o termo geralmente denota uma lua cheia que está mais perto da Terra do que o normal e, portanto, aparece maior e mais brilhante no céu noturno. Alguns astrónomos dizem que o fenómeno ocorre quando a lua está 90% no perigeu — o ponto mais próximo que a Lua atinge em relação ao planeta Terra.

A lua cheia de cada mês está associada a um nome específico, segundo o Farmers’ Almanac, com uma variedade de nomes e significados de acordo com diferentes tribos indígenas. De acordo com a NASA, o os nomes para as luas cheias começaram a surgir na década de 1930, com os nomes a tornarem-se mais comuns ao longo do tempo. “De acordo com este almanaque, a lua cheia de janeiro é a Lua dos Lobos devido às matilhas de lobos que se ouviam a uivar fora das aldeias, no meio do frio e das neves profundas do inverno”, partilhou a NASA num artigo no site da agência. A lua cheia de janeiro é também vulgarmente conhecida como “Lua de Gelo”, “Lua Dura” e “Lua Velha”.

Ao longo do ano, haverá luas cheias também nos dias: 24 de fevereiro, 5 de março, 23 de abril, 23 de maio, 21 de junho, 21 de julho, 19 de agosto, 17 de setembro, 17 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro.

