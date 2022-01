Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dos Estados Unidos da América a Itália. Da Holanda à Faixa de Gaza. Os céus foram iluminados, de domingo à noite até à madrugada desta quarta-feira pela primeira lua cheia do ano, à qual são atribuídos vários nomes. Em Portugal, a imagem mais interessante pôde ser vista pelas 23h48 de segunda-feira, quando a lua atingiu o seu máximo.

A designação mais conhecida é a Lua do Lobo, porque os nativos americanos ouviam alcateias uivar com maior frequência nesta altura do ano, de acordo com o Almanaque dos Agricultores de Maine, citado pela NASA.

A lua cheia de janeiro pode ainda ser intitulada de Lua Velha, Lua de Gelo ou Lua depois de Yule. Este último nome era utilizado antigamente pelos europeus, uma vez que coincidia com Yule, um festival de três dias de solstício de inverno na Europa pré-cristã.

Para os hindus, chama-se Shakambhari Purnima, o última dia do Shakambari Navratri, um festival de oito dias em homenagem à deusa Shakambhari.

E para quem não olhou para o céu estes dias, há mais 11 oportunidades para ver a lua cheia este ano, uma por mês:

16 de fevereiro : Lua da Neve

18 de março: Lua da Minhoca

16 de abril: Lua Rosa

16 de maio: Lua das Flores

14 de junho : Lua do Morango

13 de julho: Lua do Veado

11 de agosto: Lua do Esturjão

10 de setembro: Lua da Colheita

9 de outubro: Lua do Caçador

8 de novembro: Lua do Castor

7 de dezembro: Lua Fria