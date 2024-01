Os mais de 2 mil lesados reconhecidos no âmbito do processo BES/GES foram afastados do processo-crime, estando assim impedidos de receber qualquer indemnização por esta via. Agora, para que voltem a pedir as indemnizações pelo dinheiro que perderam, terão de avançar para processos cíveis, separados do processo original.

Na decisão conhecida esta quarta-feira, avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo Observador, a juíza Helena Susano entendeu que os 1.306 pedidos de indemnização transformariam o processo BES/GES num “megaprocesso” e que esta situação “retardaria de uma forma intolerável” o julgamento que tem Ricardo Salgado como principal arguido — o ex-banqueiro será julgado a 28 de maio por 29 crimes de burla qualificada (em operações que provocaram prejuízos superiores a 11 mil milhões de euros), 12 de corrupção ativa no setor privado, sete de branqueamento, sete de falsificação de documento, cinco de infidelidade, dois de falsificação de documento qualificada, dois de manipulação de mercado e um de associação criminosa.

“O que temos, pois, a par deste ‘megaprocesso’ crime é um ‘megaprocesso’ civil que dilata a decisão crime de forma intolerável à luz do desiderato de um julgamento em tempo adequado e útil”, lê-se na decisão.

“Não se pense que o Tribunal, ao tomar esta decisão, se mostra insensível”, referiu ainda a juíza Helena Susano.