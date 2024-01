Nobel da Paz Narges Mohammadi faz nova greve de fome para denunciar execuções no Irão

A vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2023 afirmou que o enforcamento de um jovem iraniano, numa referência a Mohamed Ghobadlou, provocou “uma onda de raiva e protesto na sociedade”.

A ativista, que cumpre uma pena de 10 anos na prisão de Evin em Teerão desde novembro de 2021 e que já fez outras greves de fome, apelou a outros cidadãos para que se juntassem ao protesto, pedido que foi acolhido por outras figuras que se opõem à República Islâmica.

Entre as várias dezenas de mulheres que se juntaram à greve de fome de um dia constam a iraniano-britânica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, que passou vários anos presa em Evin, e a ativista Atena Daemi, segundo indicou o mesmo comunicado.

“Junto-me às 61 mulheres presas políticas que estão dispostas a entrar em greve de fome para protestar contra a execução de Mohamed Ghobadlou e de outros manifestantes no Irão”, declarou, por sua vez, na rede social X (antigo Twitter) a ativista Masih Alinejad, que é muito crítica da teocracia iraniana e fundou vários movimentos contra o uso obrigatório do véu islâmico para as mulheres no Irão.

I go on a hunger strike tomorrow to protest the execution of innocent protesters in Iran.

I will join 61 female political prisoners who are willing to go on hunger strike tomorrow to protest the hanging of #MohammadGhobadlo and protesters in Iran and I call on all of you,… pic.twitter.com/zLoBbHQ4nq

— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) January 24, 2024