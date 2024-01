A FIFA rejeitou o recurso de Luis Rubiales em relação ao castigo de três anos aplicado ao antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. O antigo dirigente foi afastado de todas as atividades relacionadas com o futebol espanhol e internacional devido ao beijo a Jenni Hermoso após a final do Mundial feminino que decorreu na Austrália.

“Após analisar as alegações que lhe foram apresentadas”, a FIFA ficou “confortavelmente convencida” com a decisão tomada em outubro do ano passado, pouco mais de dois meses após o jogo que sagrou a Espanha campeã do mundo pela primeira vez. “A FIFA reitera o seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas”. Rubiales pode agora recorrer do caso perante o Tribunal Arbitral do Desporto.

A FIFA utiliza o artigo 13.º do Código Disciplinar que contempla punições para o uso de gestos ofensivos para sustentar a decisão. “Vou chegar até às últimas instâncias para que seja feita justiça e seja restabelecida a verdade. Com muito esforço de alguns políticos, meios e instituições, está cada vez mais clara a desproporção e injustiça cometidas. As pessoas, muito maioritariamente, têm isso bem claro”, disse Rubiales, no ano passado, através do Twitter, quando o organismo que tutela o futebol mundial divulgou a decisão.

Esta quinta-feira, Rubiales foi proposto a julgamento pela justiça espanhola que considerou que o beijo a Jenni Hermoso não foi consentido. Numa entrevista recente, o antigo dirigente garante que a jogadora aprovou o beijo e criticou a FIFA, dizendo que não acredita que “30, 40 ou 50 câmaras que a FIFA tinha estivesse focada na Jenni quando disse vale“. Na mesma conversa com o jornal El Español, Rubilaes chamou ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, “demagogo”.