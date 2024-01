Este artigo foi originalmente publicado no 13.º número

da revista DDD – D de Delta.

“A abertura de lojas Delta Espresso está alinhada com a estratégia de crescimento e expansão da marca Delta Cafés”, disse Clara Melícias, diretora de lojas – inclusive das Delta The Coffee House Experience – aquando da inauguração da primeira, no Loures Shopping, em abril. Acrescentou ainda que a nova marca tem como intuito “oferecer novas experiências e momentos de consumo a todos os que não prescindem de um bom café Delta” e que o objetivo, a médio prazo, é “apostar na internacionalização do conceito, bem como abrir mais espaços em Portugal”.

Desde abril, já abriram mais duas: uma loja no UBBO Resort (antigo Dolce Vita Tejo) e um quiosque colocado no piso de restauração do Albufeira Terrace. E sempre em regime de franchise, sem royalties nem fees de entrada, mas com uma equipa da Delta Cafés dedicada a dar apoio em todas as fases do projeto, além de formação contínua e acompanhamento pré e pós-abertura.

O conceito guarda alguns trunfos na manga também para o apreciador de café no estado líquido. Para começar, foi criado um lote especial que se encontra aqui e em mais lado algum. Depois, a carta apresenta 12 bebidas fixas, do expresso ao mocha, passando pelo café de filtro e o latte machiatto, entre outros. E apresenta ainda uma originalidade, como conta o gestor Miguel Peralta: “Para fomentar a curiosidade do cliente em experimentar algo novo, vamos ter a cada mês uma bebida de café alusiva a um país diferente. Vamos ter a Delta Espresso a perguntar: o que vai ser hoje?”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O café em si não muda. É sempre o mesmo lote especial. O que muda é a preparação. Nos três meses que faltam até ao fim do ano, a Delta Espresso promete viagens ao Vietname (para provar o Cà Phê Trung), um pulo à Áustria (é tempo de descobrir o Mélange) e uma visita à Austrália (com o Flat White). Em 2024, serão 12 meses e 12 receitas, todas com a mesma sugestão: “Beba aqui, imagine-se lá”. No que toca ao apetite, a oferta é variada e ligeira: há taças de iogurte, panquecas, bagels, croissants, etc.

“Estamos a cimentar a marca em Portugal”, explica Miguel Peralta. Mais tarde virá a internacionalização, que até está já a acontecer, mas ao contrário. É que este conceito é inspirado numa rede de lojas no Brasil, operada por um parceiro do Grupo Nabeiro, chamada Deltaexpresso – com “x”. É um conceito criado fora de portas que o Grupo refinou e trouxe de volta.

Para já, os planos de expansão da Delta Espresso – com “s” – passam pela abertura de mais três lojas: em Cascais (com porta para a rua), no Rio Sul Shopping e no Fórum Algarve. O objetivo é fechar 2023 com seis lojas em regime de franchise e no próximo ano abrir mais 10 em Portugal. Depois, o mundo.