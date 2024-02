Em atualização

A Estrada Nacional (EN) 4 junto a Elvas, no distrito de Portalegre, foi temporariamente cortada ao trânsito, no arranque de um protesto de agricultores que pretende bloquear a fronteira com Espanha. Entrada para a A6 já está bloqueada e a A25 em Vilar Formoso também está cortada nos dois sentidos, avança a Sic Notícias.

Os agricultores, vindos de vários concelhos dos distritos de Évora e Portalegre, começaram a concentrar-se antes das 05h00, neste local, sob o olhar atento da GNR, e, por volta das 06h20, iniciaram o protesto.

Com os tratores parados ou em circulação lenta neste troço da EN4, o trânsito ficou bloqueado, constatou a agência Lusa no local.

Os tratores conduzidos por agricultores têm os pirilampos ligados e transportam bandeiras portuguesas e faixas com palavras de ordem contra as políticas do Governo para o setor.

Entretanto, carrinhas entraram no nó da autoestrada A6 junto à EN4, supostamente em direção à fronteira do Caia, e bloquearam a entrada.

Segundo João Dias Coutinho, da organização do protesto, neste local, estarão cerca de 150 tratores e 100 carrinhas.

Já a dois quilómetros da fronteira de Galegos, em Marvão, também no distrito de Portalegre, o trânsito está cortado, desde as 06h00, mantendo-se apenas uma faixa de segurança, indicou à Lusa a organização do protesto.

Os agricultores estão esta quinta-feira na rua com os seus tratores, de norte a sul, reclamando a valorização do setor e condições justas, num protesto que deverá bloquear várias estradas, tal como tem acontecido em outros pontos da Europa.

A iniciativa é organizada pelo Movimento Civil de Agricultores.