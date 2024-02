As mulheres dominaram a noite dos Grammys e a filha de Beyoncé e de Jaz-Z não foi exceção. No meio de prémios, nomeações e anúncios de novos álbuns, Blue Ivy Carter, de 12 anos, destacou-se com um vestido branco com corte de princesa, sem ombros e com brilhos — e pela entrada oficial na adolescência.

Foi depois de Taylor Swift ter feito história com o seu quarto Grammy para Melhor Álbum do Ano, atribuído a “Midnights”, e ter anunciado o seu novo álbum, “The Tortured Poets Department”, que Jay-Z subiu ao palco. Junto da filha, visivelmente mais crescida face às anteriores aparições neste evento, o rapper recebeu um Prémio de Impacto Global e discursou perante a plateia na arena Crypto, em Los Angeles: “Costumava dizer que era um biberon para a Blue, mas Blue cresceu e agora já não quer biberons”, começou por dizer, mostrando-se logo de seguida descontente tanto pelo desprezo que sente por parte da organização para com o rap como pelo facto de Beyoncé nunca ter ganho um Grammy para Álbum do Ano.

“Obviamente que é subjetivo, porque é música, mas ela tem mais Grammys do que toda a gente e nunca ganhou o Álbum do Ano. Mesmo seguindo os vossos padrões, a coisa não funciona. Pensem nisso”, disse o rapper norte-americano durante o seu discurso. Apesar das suas palavras, foi a filha, ao seu lado, que se destacou.

Apesar de não ser a primeira vez que Blue Ivy acompanha os pais à cerimónia dos Grammys, tendo ela também um — em 2021 ganhou na categoria de Melhor Videoclipe pela sua participação no vídeo da música “Brown Skin Girl”, de Beyoncé —, esta é a primeira vez que surge com uma imagem distante daquele instantâneo memorável em que surgia ainda criança numa piscina, de óculos de sol e sumo na mão, mostrando-se agora ao lado dos pais para continuar a ser um ícone de moda. Desta vez, saltou a passadeira vermelha mas subiu ao palco com um vestido de Vivienne Westwood, umas botas da Larroudé, uma clutch branca e uma maquilhagem discreta.

Por sua vez, Beyoncé, que em 2023 fez história nos Grammys — tornou-se na artista mais premiada —, assistiu ao discurso do marido com um visual cow girl inspirado na coleção de homem outono/inverno 2024 da Louis Vuitton com Pharrell Williams. De casaco de cabedal, cinto de fivela com o símbolo da marca, chapéu de cowboy e saltos altos, a artista escapou à passadeira vermelha mas não foi por isso que o seu visual não se destacou.