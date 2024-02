Vítor Escária vai declarar em sede de IRS os 75.800 euros que lhe foram apreendidos no seu gabinete na residência oficial do primeiro-ministro durante as buscas realizadas no passado dia 9 de novembro no âmbito da Operação Influencer.

Em entrevista ao programa “Justiça Cega” da Rádio Observador — que passa a ser emitido às 19h de todas as terças-feiras —, o advogado Tiago Rodrigues Bastos garantiu que o seu cliente Vítor Escária “já declarou ao Fisco o valor que auferiu no ano fiscal de 2022”, “retificando a sua declaração de IRS”, e “vai declarar o valor que diz respeito a 2023.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.