Acusações de favorecimento e um affair com um médico casado. Miss Japão nascida na Ucrânia renuncia ao prémio

Vitória de Karolina Shiino, uma modelo nascida na Ucrânia, no Miss Japão causou polémica no país. Tabloide revelou que jovem tem relação com médico casado — e isso fez com que renunciasse à coroa.