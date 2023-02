A construção de casas travou a fundo na última década, contribuindo para uma alegada falta de oferta frequentemente usada como argumento – desde logo, pelas empresas do setor imobiliário – para explicar os preços elevados que estão a gerar uma crise de habitação no país. Porém, 12% das casas (habitáveis) em Portugal estão vagas – segundo o INE, são mais de 723 mil casas (mais de 150 mil só na zona de Lisboa). Quase metade destas casas vazias está no mercado, disponível para venda ou arrendamento, mas a outra metade está vaga por “outros motivos”, incluindo partilhas familiares complexas.

Esta contagem oficial de casas definidas como “vagas” foi apresentada recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nos resultados dos Censos 2021. Entre os quase 6 milhões de alojamentos clássicos edificados em Portugal, 4,1 milhões estão a ser usados como residência habitual, 1,1 milhões como residência secundária e mais de 700 mil foram dados pelos recenseadores como “vagos”: em rigor, 723.215 casas.

Os dados mais detalhados dos Censos 2021 mostram que o número de casas vagas baixou, ligeiramente, em relação a 2011: eram mais de 735 mil quando foi feita a anterior edição dos Censos. Agora, os dados mostram que entre os cerca de 723 mil imóveis sem utilização havia 348.097 que em 2021 estavam disponíveis para venda ou arrendamento, ao passo que 375.118 estavam vagos por “outros motivos” (um número que, ainda assim, baixou face aos 460 mil de 2011).

