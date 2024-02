Os preços das casas na Região Autónoma da Madeira dispararam 43% no terceiro trimestre do ano passado, em comparação com os negócios feitos no período homólogo de 2022. O ritmo de aumento dos preços da habitação na Madeira, que já tinham subido 25% no trimestre anterior, é o quádruplo do ritmo a que os preços das casas continuaram, na média nacional, a subir entre julho e setembro – 10%. Quem anda no terreno tem uma explicação simples: a Madeira “está a saber surfar a procura estrangeira, em contraste com Lisboa, que não tem sabido fazer o mesmo”.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira, o preço mediano de alojamentos familiares transacionados em Portugal aumentou 10% no terceiro trimestre de 2023, face ao mesmo período de 2022, para 1.641 euros por metro quadrado. Este valor (mediano) representa um aumento de 0,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior e o aumento homólogo de 10% é uma aceleração face aos 9% que tinha sido a variação no segundo trimestre (face ao segundo trimestre do ano anterior, isto é, 2022).

Apesar do impacto das taxas de juro e da inflação, que um pouco por toda a Europa está a deprimir os preços no imobiliário, o valor das casas na larga maioria das regiões do país continua a subir a ritmo significativo. Isso aconteceu em 22 das 26 sub-regiões em que o INE divide o território nacional.

