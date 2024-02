Em junho de 2022, o Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para uniformizar o modelo de avaliação de crianças e jovens em perigo, uma decisão tomada poucos dias depois da morte de Jéssica Biscaia, criança de três anos que morreu, em Setúbal, vítima de múltiplas agressões. O referido grupo só foi criado em novembro desse ano, as conclusões foram entregues em junho de 2023, mas as mesmas nunca foram apresentadas, nem enviadas ao Observador, apesar das múltiplas insistências feitas ao longo dos últimos meses junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que o relatório fosse disponibilizado.

O documento entregue pelo grupo de trabalho aos diferentes ministérios responsáveis — Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares — nunca foi divulgado, mas é utilizado como referência noutros contextos, como na aprovação para a Estratégia Integrada de Segurança Urbana (EISU), de agosto do ano passado, ou na criação de mais um grupo de trabalho para inteoduzir alterações à Lei Tutelar Educativa, já no final de outubro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.