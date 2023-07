Quando Jéssica Biscaia morreu, a 20 de junho do ano passado, o Governo apressou-se a anunciar a criação de um grupo de trabalho para analisar e alterar os mecanismos de proteção de crianças e jovens, para que a história da criança de 3 anos que morreu vítima de múltiplas agressões, em Setúbal, não voltasse a repetir-se. Este grupo de trabalho só foi constituído no início de novembro, praticamente cinco meses depois de anunciado, e ainda não são conhecidas as suas conclusões, apesar de o prazo para a apresentação de conclusões ser de seis meses.

O relatório deste grupo de trabalho, cuja criação foi avançada pelo Expresso, só chegou às mãos do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Justiça e da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares no mês passado, um ano depois da morte de Jéssica, cujo julgamento está já na fase final, com a leitura da sentença marcada para dia 1 de agosto. “O relatório, entregue em junho, encontra-se em análise pelas três áreas governativas”, confirmou ao Observador o ministério tutelado por Ana Mendes Godinho.

