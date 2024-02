Um homem de 68 anos foi detido, no concelho de Coimbra, por ser suspeito de exercer violência doméstica sobre a sua companheira, revelou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a PSP informa que a detenção foi levada a cabo na tarde de quinta-feira, por polícias do Comando Distrital da PSP de Coimbra, na zona do Monte Formoso, em Coimbra.

“Quando os polícias chegaram ao local, verificaram que a vítima, uma mulher de 66 anos, tinha vários hematomas”, refere. Segundo a PSP, a mulher terá contado que o suspeito a terá agredido fisicamente e proferido ameaças de morte, durante uma discussão.

“Apurou-se ainda que o suspeito, já com antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, se encontrava com indícios de ter ingerido bebidas alcoólicas“, acrescenta.