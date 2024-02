Quatro pessoas morreram esta segunda-feira dentro das instalações de uma empresa de navegação no subúrbio de Glyfada, no sul de Atenas, disseram fontes policiais.Três das vítimas foram abatidas a tiro por um homem que foi também encontrado morto com uma arma ao lado, segundo a agência noticiosa ANA e vários meios de comunicação social gregos, citados pela agência francesa AFP.

O atirador, alegadamente um antigo empregado da European Product Carriers, entrou no edifício e abriu fogo sobre os empregados, provocando a morte de dois homens e uma mulher, segundo os meios de comunicação locais.

Foi encontrado morto mais tarde “na cave do edifício com a sua espingarda ao lado”, segundo a mesma fonte.

“De acordo com as primeiras informações, parece que se suicidou“, disse à AFP um funcionário do gabinete de imprensa da polícia.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi descrito pelos meios de comunicação gregos como um antigo empregado que tinha sido despedido pela empresa sediada em Glyfada, um subúrbio à beira-mar de Atenas.

A polícia tinha dito anteriormente que tinha retirado do edifício duas mulheres que o agressor tinha fechado nas casas de banho.

O incidente deu origem a uma situação de reféns, com a polícia, membros da unidade de uma elite antiterrorista, carros de bombeiros e ambulâncias estacionados no exterior do edifício.

A polícia isolou uma área mais vasta à volta das instalações da empresa.

“Ouvi os tiros, ouvi os dois primeiros. Dirigi-me para as escadas para ver o que se passava. Vi dois tipos a descer”, disse aos jornalistas, no exterior do edifício, uma testemunha identificada como trabalhador da empresa.

“Claro que corri para o exterior, para o jardim, e saí pela porta das traseiras da garagem”, acrescentou.

O ataque ocorreu cerca das 10h20 locais (8h20 em Lisboa).

A European Product Carriers foi fundada em 1979 e tem uma frota média de 35 navios, incluindo muitos petroleiros, de acordo com a sua página na internet.

Além do Pireu, um importante porto perto de Atenas, muitas companhias de navegação gregas e estrangeiras têm instalações em Glyfada, uma estância balnear a sul de Atenas.