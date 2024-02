O PS admite implementar um período de permanência dos médicos no SNS, após a conclusão da especialidade. A medida, já equacionada por outros governos socialistas, nunca chegou a avançar e promete gerar, de novo, muita polémica no seio da classe. Os sindicatos médicos voltam a manifestar-se contra e falam numa proposta “ilegal” e “discriminatória”.

No programa eleitoral dos socialistas, apresentado este domingo, é admitida a “possibilidade de introdução de um tempo mínimo de dedicação ao SNS pelos profissionais de saúde, nomeadamente médicos, na sequência do período de especialização”.

Para os sindicatos, a proposta é discriminatória e limita a liberdade dos médicos. “Vemos esta proposta com muita preocupação. Ao invés de criar condições para que o SNS seja robustecido com médicos, nomeadamente através do aumento salarial e das condições de trabalho, opta por uma medida ilegal, discriminatória e enganadora“, diz ao Observador o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.