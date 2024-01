Em entrevista à Rádio Observador, e numa altura em que se agudiza a saída de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (a maior do país) defende que deve existir um período de cinco anos de permanência obrigatória dos médicos recém-especialistas no SNS. Uma medida que, defende o médico reumatologista, seria também benéfica para os próprios médicos.

João Eurico Fonseca defende também a generalização dos centros académicos, de modo a dar aos médicos mais condições para fazer investigação e formação ao longo da carreira, aspetos essenciais para reter os profissionais no SNS, numa altura em que, sublinha, domina “o desencanto” das novas gerações pelo sistema público de saúde.

Quanto à recorrente discussão sobre o aumento das vagas nas escolas médicas, o diretor da FMUL mostra-se favorável à ideia — até porque diz, “Portugal vai precisar de mais médicos do que os que está atualmente a treinar”). Esse alargamento, defende, teria de estar integrado numa lógica de abertura das faculdades a alunos estrangeiros, que poderiam aumentar as verbas das faculdades, permitindo a contratação de mais docentes e o investimento nas infraestruturas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.