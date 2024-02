O Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) e a AIDS Healthcare Foundation (AHF) assinalam na quarta-feira o Dia Internacional do Preservativo, que se comemora esta terça-feira, com rastreios, preservativos e espetáculos no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa.

Num comunicado, o GAT realçou que as comemorações acontecem na quarta-feira, no Dia dos Namorados, simultaneamente em 45 países, para recordar que “o preservativo está sempre na moda e que, por isso, deve ser acessível sem barreiras a todas as pessoas que dele necessitam”.

As comemorações começam às 10:00 com uma evocação do preservativo no palco do Miradouro de São Pedro de Alcântara, onde serão também oferecidos rastreios gratuitos, anónimos e confidenciais para o VIH, VHB e VHC (hepatites) e sífilis, além da divulgação e distribuição de preservativos.

No Miradouro decorrem ainda espetáculos a partir das 16:00, com o DJ Kiko is Hot, seguido da atuação das ‘drag queens’ Lucy Fromell, Fortuna Beige e Miss Velvet.

No comunicado, Ricardo Fernandes, Diretor Executivo do GAT, realçou que o preservativo previne o VIH e alertou que Portugal “não conta com uma estratégia para a prevenção do vírus da sida”, liderando o top das infeções por VIH na Europa Ocidental.

O GAT reivindicou “mais e melhores estratégias, nomeadamente ‘um plano de distribuição e recursos que apoiem as organizações que estão no terreno’ para que seja possível chegar a mais pessoas e prevenir as infeções sexualmente transmissíveis (IST)”.

No ano passado, o GAT referenciou mais de 1.800 pessoas para o medicamento que previne o VIH e o seu serviço “Love Condoms” distribuiu gratuitamente mais de um milhão e duzentos mil preservativos e cerca de quinhentas mil embalagens de gel lubrificante.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são reportadas diariamente mais de um milhão de infeções sexualmente transmissíveis e mais de 117 milhões de novas infeções de VIH foram evitadas desde 1990 com o uso do preservativo.