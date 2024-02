O futebolista internacional português Nuno Mendes vai voltar a treinar esta terça-feira sem limitações no Paris Saint-Germain, após vários meses de ausência devido a uma lesão na coxa direita, informou o clube campeão francês.

Em 26 de janeiro, o lateral esquerdo já tinha sido reintegrado nos treinos, mas ainda de forma condicionada e sem efetuar toda a sessão de treino.

Depois de ser submetido a uma cirurgia no final de setembro de 2023, com quatro meses de paragem, o português regressa aos treinos sem limitações com o restante plantel do PSG, no qual estão também os compatriotas Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos.

O regresso do internacional ‘A’ por Portugal em 19 ocasiões, ainda sem jogar esta época, acontece na véspera da receção dos parisienses à Real Sociedad, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.