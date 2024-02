(Em atualização)

O aeroporto de Barcelona está em alerta devido à deteção de uma fuga radioativa detetada num avião. De acordo com o El País, foi detetado um pequeno “derramamento” de uma das bagagens de um avião com origem em Zurique, na Suíça, com 127 passageiros e cinco tripulantes.

A Aena, o gestor aeroportuário espanhol, assegurou que ativou o protocolo de segurança, mas fala num incidente “menor” e que não paralisou a atividade na infraestrutura aeroportuária. Ainda assim, todos os serviços de emergência foram ativados para descartar qualquer risco.

O incidente foi detetado às 10h48 locais desta terça-feira, menos uma hora em Lisboa, quando foi encontrado um derrame vindo de uma mala que transportava material médico, num voo da Air Baltic.

Na rede social X, antigo Twitter, a Proteção Civil indicou que ativou “os planos de emergência AEROCAT [Plano de Eemergências Aeronáuticas da Catalunha] e RADCAT [Plano Especial para Emergência Radiológicas da Catalunha]”. Foram mobilizadas 13 corporações de bombeiros, incluindo uma equipa do Grupo de Riscos Tecnológicos, que analisou o avião.

Mesmo considerando que o derramamento terá sido de “baixa intensidade”, os passageiro vão ficar em confinamento até que sejam descartados todos os cenários.