Ewen MacIntosh, ator conhecido por integrar o elenco da versão original de The Office, série de comédia britânica criada por Ricky Gervais e que teve uma popular versão na televisão norte-americana, morreu aos 50 anos, confirmou esta quarta-feira a sua representação.

“É com profunda tristeza que anunciamos que o falecimento pacífico do nosso amado génio cómico Ewen MacIntosh”, lê-se no comunicado da Just Right Management, citado pelo The Guardian. que agradece “à família que sempre o apoiou” e em particular “à Casa de Repouso Willow Green”, onde estava internado e onde veio a morrer.

Com várias prestações no meio da comédia do Reino Unido ao longo das décadas, MacIntosh ficou celebrizado pelo seu papel como Keith Bishop, contabilista dos escritórios Wernham Hogg na sitcom que, na sua versão original, foi emitida entre 2001 e 2003 na televisão britânica. Posteriormente, no remake produzido nos EUA, o seu papel seria convertido em Kevin Malone, interpretado por Brian Baumgartner.

Na rede social X, o co-criador da série Ricky Gervais, lamentou a morte do colega, que descreveu como “um verdadeiro original”. Também Stephen Merchant, que concebeu The Office com Gervais, recorreu às redes sociais para homenagear a memória de MacIntosh.

Extremely sad news. The very funny and very lovely Ewen Macintosh, known to many as 'Big Keith' from The Office, has passed away. An absolute original. RIP. pic.twitter.com/Hhd3zkRVMs — Ricky Gervais (@rickygervais) February 21, 2024

“Lembro-me vividamente de que lhe pedimos para improvisar um voicemail, e ele foi tão hilariante que começámos a escrever-lhe mais e mais diálogo. (…) Brilhava em todas as cenas em que participou. Totalmente único, uma perda trágica”, lamentou o comediante e argumentista.