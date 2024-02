A Presidência belga do Conselho da UE vai voltar a tentar um acordo entre os Estados-membros sobre a diretiva que regula o trabalho nas plataformas digitais, como a Uber, Bolt ou Glovo, que está há mais de dois anos a ser discutida e que tem falhado várias tentativas de entendimento. Mas as reticências de países como França ou a Alemanha podem condenar o sucesso da proposta e atirá-la para novas negociações no segundo semestre.

É uma corrida em contra-relógio. Fonte da Presidência belga diz ao Observador que o tema será abordado no próximo conselho de ministros com a pasta do emprego, a 11 de março, “com vista a um acordo“. Entretanto, podem decorrer negociações informais.

“A Presidência tomou nota das preocupações manifestadas na sexta-feira no Coreper [que junta os representantes dos países] e tentará ver se existe uma solução possível de satisfazer as necessidades destes Estados-Membros, a fim de poder chegar a um acordo”, acrescenta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.