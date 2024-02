Duas pessoas morreram e outra sofreu ferimentos graves numa colisão rodoviária envolvendo três carros ligeiros de passageiros e um ligeiro de mercadorias ocorrida esta sexta-feira no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Évora, revelou a Proteção Civil.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Évora, Rogério Santos, indicou ainda que o ferido grave registado no mesmo acidente é um homem de 87 anos, transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Quanto às duas vítimas mortais, duas mulheres de 58 e 86 anos, já foram transportadas para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar, segundo a mesma fonte.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) precisou à Lusa que o ferido grave sofreu um traumatismo cranioencefálico, confirmando que foi levado para o HESE.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 17h27, ocorreuA colisão ocorreu ao quilómetro 272 da EN18, no concelho de Évora, de acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), no concelho de Évora.

Segundo a mesma fonte, a circulação rodoviária esteve cortada mas foi reestabelecida às 19h47, disse à Lusa fonte da PSP.

O socorro às vítimas mobiliza os Bombeiros de Évora, a PSP, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a empresa Infraestruturas de Portugal (IP), com um total de 30 operacionais, apoiados por 12 veículos e um helicóptero.

Entre estes meios, encontra-se uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.