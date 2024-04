Polícia e manifestantes envolveram-se esta terça-feira em confrontos em frente ao Parlamento da Geórgia, onde está a ser debatida em segunda leitura a polémica lei sobre agentes estrangeiros, promovido pelo partido no poder e alvo de críticas pela União Europeia (UE) e pela oposição política georgiana, que a considera uma “lei russa”.

A polícia recorreu a gás lacrimogéneo e a canhões de água para afastar os manifestantes, que atiraram ovos e garrafas às forças de segurança. Houve também várias cargas policiais sobre a multidão.

Os manifestantes, que se dirigiram para a envolvência do Parlamento, na capital Tbilissi,muniram-se de bandeiras e cartazes para expressar a sua rejeição à lei, que foi aprovada esta segunda-feira na comissão de Assuntos Jurídicos, de acordo com a agência de notícias Interpress.

‼️ Rallies against the scandalous law on "foreign agents" are again being held outside the Georgian parliament.

Clashes with the police are reported. pic.twitter.com/fWukzuuMAO

— NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2024