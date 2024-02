A PSP de Aveiro deteve na noite de quinta-feira dois homens, de 21 e 23 anos, após terem assaltado uma ourivesaria num centro comercial da cidade, ameaçando a funcionária com uma arma branca, informou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que o assalto ocorreu cerca das 21h45 de quinta-feira, quando a funcionária da ourivesaria se encontrava sozinha, no interior do estabelecimento.

Segundo a Polícia, os dois homens entraram na loja encapuzados e com luvas, tendo um deles ameaçado a funcionária com uma faca, enquanto o outro quebrava os vidros das montras com um martelo, recolhendo os objetos de valor que conseguiu alcançar.

“A funcionária aproveitou o facto de o suspeito que a estava a ameaçar ter começado também a recolher objetos de valor para se refugiar no escritório, acionar o botão de pânico e telefonar para o 112”, refere a mesma nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após o assalto, os suspeitos abandonaram a loja a pé, levando consigo vários relógios e peças de ourivesaria, tendo sido intercetados e detidos pelos polícias, com a ajuda dos seguranças do centro comercial, num parque de estacionamento próximo, quando já se encontravam no interior de uma viatura pronta a encetar a fuga.

Na mesma nota, a PSP esclarece que estando perante um crime com elevado grau de ameaça, os polícias “fizeram uso do nível de força estritamente necessário e proporcional”, recorrendo à força física, ao bastão e ao gás pimenta, tendo ainda sido disparados tiros contra a viatura de fuga, no sentido de a imobilizar.

Ainda segundo a PSP, os suspeitos necessitaram de tratamento médico, tendo sido conduzidos ao hospital local por apresentarem ferimentos ligeiros. Um dos polícias também teve necessidade de ser conduzido ao hospital por apresentar ferimentos numa das mãos.

A PSP refere ainda que foram recuperados 38 relógios e nove peças de ourivesaria (brincos, pulseiras), num valor total que ascende a cerca de 40 mil euros, os quais serão entregues, oportunamente, ao legítimo proprietário.

Foram também apreendidos uma arma branca (navalha), um martelo, um pé de cabra, dois gorros tipo “passa montanhas”, um par de luvas e um saco utilizado para guardar os objetos furtados.

Os suspeitos encontram-se a aguardar indicação do Ministério Público para serem presentes a primeiro interrogatório judicial e conhecimento de eventuais medidas de coação.