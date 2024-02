O (sub) aproveitamento do aeroporto de Beja marca o debate na região há vários anos e entre o PS e a CDU continua a ser motivo de discórdia. O cabeça de lista socialista no distrito, Nelson Brito, diz que o aeroporto tem “feito o seu caminho” e que até “precisa de ser expandido“. Já João Dias, candidato da CDU, critica “a vontade política de defender os interesses da Vinci”.

O cabeça de lista do PCP/PEV defende que o PS devia ter “revertido” a venda da gestão dos aeroportos para voltar a ficar debaixo da alçada do Estado e diz que “o aeroporto não está esgotado está é subaproveitado” criticando a falta de acessibilidades que se agravaram com “a retirada da variante da ferrovia que passava pelo aeroporto”. Nelson Brito contrapõe ao dizer que a infraestrutura tem crescido e que “precisa de uma valorização mas não pode ser uma alternativa a Lisboa, tem que ser complementar”.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

