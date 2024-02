A Waymo, divisão de veículos autónomos da Google, tem autorização para funcionar como robotáxi em algumas cidades norte-americanas, transportando passageiros numa frota de automóveis que operam sem intervenção ou presença humana, uma vez que não têm condutor a bordo. Apesar de estarem homologados para transportar clientes, que requerem o serviço através de uma app, os carros da Waymo ainda funcionam numa base experimental, destinada a testar e a desenvolver o software que assegura a condução do veículo.



BREAKING: An autonomous Waymo vehicle is intentionally set on fire in Chinatown, according to SF Fire. Firefighters said they got reports around 10 people were involved.

Waymo said “a crowd surrounded and vandalized the vehicle, breaking the window and throwing a firework … pic.twitter.com/6QN2jTppRu

— Gia Vang (@Gia_Vang) February 11, 2024