Há várias empresas a investir fortemente em sistemas de condução autónoma que permitam prescindir do ser humano ao volante, confiando a condução à máquina. E, entre elas, a Waymo é geralmente apontada como líder nesta matéria. A sua frota de veículos sem condutor opera já em vários estados norte-americanos, onde está certificada pelas autoridades para o transporte de passageiros, o que lhe permite ir desenvolvendo o sistema enquanto acumula quilómetros, tendo ultrapassado 11.488.000 km. Aproveitando a experiência acumulada, a Waymo achou chegada a altura de partilhar alguns dados sobre a eficiência do seu sistema de condução autónoma.

A divisão da Google anunciou que, nos mais de 11 milhões de quilómetros que os seus veículos autónomos percorreram, registaram-se apenas três acidentes com feridos, o que significa uma redução de 85% face à média conseguida quando são os humanos ao volante e a circular nas mesmas regiões. Simultaneamente, o número de acidentes em que a polícia é chamada a intervir também baixou 57%, quando comparado com os humanos a conduzir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O objectivo da Waymo não é produzir e comercializar veículos autónomos, mas sim desenvolver o conjunto de software, sensores, câmaras, radares e LiDAR, para depois vender o sistema aos fabricantes de automóveis que pretendam equipar os seus modelos com condução autónoma, seja para venda ao público, para frotas de táxis ou até para veículos de entregas. Mas, para que tal aconteça, é necessário que a solução da Waymo atinja um grau de desenvolvimento que a aproxime da perfeição.

De acordo com o responsável pelo Instituto de Seguros para a Segurança em Estrada (IIHS), David Zuby, o “relatório divulgado pela Waymo permite não só analisar o nível de eficiência e segurança do seu sistema de condução autónoma, como compará-lo com os resultados obtidos pelos condutores de carne e osso”. Zuby considera ainda que os resultados anunciados pela Waymo “são encorajadores e aprofundam o conhecimento sobre a segurança na condução autónoma”. Veja em baixo como o sistema da Waymo funciona.