Estão escolhidos os primeiros seis finalistas do Festival da Canção de 2024. Rita Rocha, Nena, Perpétua, Iolanda, João Borsch e Noble vão atuar na final de 9 de março.

Este sábado à noite, a partir dos estúdios da RTP, em Lisboa, foram conhecidas as seis primeiras canções a passar à fase seguinte, no misto tradicional de voto do público e do júri, este ano composto pelos artistas Gisela João, Lura, Pedro Oliveira, Benjamim e Mimicat (vencedora do ano passado), a que se juntam ainda a jornalista da Blitz e do Expresso Lia Pereira e o escritor Miguel Esteves Cardoso.

O Festival da Canção voltou este ano a ter 20 canções a concurso, 14 por convite da RTP a autores de várias áreas musicais e as restantes seis apuradas no âmbito da livre submissão de canções. A 2 de março, na segunda semifinal, serão conhecidas as restantes seis canções que vão tentar um lugar na final, a 9 de março, data em que se apurará a canção que Portugal vai levar à Eurovisão em maio, em Malmö, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema Waterloo, dos ABBA.

Numa edição comemorativa de 60 anos de Festival da Canção, a cerimónia deste sábado arrancou com uma homenagem à cantora Sara Tavares, que morreu em novembro. Selma Uamusse e convidados prestaram tributo à cantora que, há 30 anos, brilhava neste mesmo concurso, com a canção Chamar a Música.

Enquanto paira a dúvida sobre a presença de Israel na Eurovisão — tendo já sido a RTP desafiada pressionar a a União Europeia de Radiodifusão (UER), entidade que organiza o festival, a banir o país da competição (foi o que aconteceu com a Rússia depois de ter invadido a Ucrânia em 2022) — a segunda semifinal portuguesa acontece no próximo sábado. Será a vez das atuações de Buba Espinho, Cristina Clara, Leo Middea, Filipa, João Couto, Huca, No Maka ft. Ana Maria, Maria João, Rita Onofre e Silk Nobre. Só seis destas serão apuradas.

Fique a conhecer as canções e intérpretes já apuradas que irão atuar na final da edição deste ano do Festival da Canção:

“Pontos Finais”

Rita Rocha

Foi a primeira finalista a ser anunciada este sábado (a ordem de anúncio é aleatória). Rita Rocha deu-se a conhecer no programa também da RTP The Voice Kids, em 2021, quando tinha apenas 17 anos. Em 2023, editou o EP A Miúda do 319. O tema Pontos Finais foi um dos seis escolhidos entre o número recorde de 809 canções candidatas pela livre submissão.

“Teorias da Conspiração”

Nena

Conhecida pelo single Portas do Sol, a cantora lisboeta editou em 2022 o seu álbum de estreia, Ao fundo da rua. Um ano depois, estava a vencer um prémio Play, na categoria “Artista Revelação”.

“Bem longe daqui”,

Perpétua

Oriundos de Gafanha da Nazaré, o quarteto Perpétua estreou-se em 2020, com a canção Condição. O álbum de estreia, Esperar Pra Ver, chegaria no ano seguinte. Diogo, o Ruben, Xavier e Beatriz participam no Festival da Canção no mesmo ano em que também prometem um segundo álbum de originais.

“Grito”

Iolanda

O EP Cura, com singles como Lugar Certo ou Juro Já Nem Paro, foi o primeiro vislumbre para descobrir Iolanda, jovem da Figueira da Foz que passou pelo BIMM Music Institute, em Londres, e o Hot Clube de Portugal. Antes de se estrear a solo, Iolanda já escrevera para artistas como Bárbara Tinoco ou Bárbara Bandeira. A canção que traz ao Festival da Canção foi das mais ouvidas nas plataformas de streaming e era apontada como uma das favoritas.

“…Pelas Costuras”

João Borsch

O artista do Funchal, de 24 anos, chega ao Festival da Canção já com dois discos: Uma Noite Romântica com João Borsch, editado em 2021, e É Só Harakiri, Baby, lançado em 2023.

“Memory”

Noble

Pedro Fidalgo, conhecido como Noble, é um cantor de Amarante com singles como Honey ou Beautiful. Foi o último a ser apurado nesta semifinal, graças ao voto público, que, entre as cinco canções não selecionadas, pode salvar mais uma para transitar para a fase seguinte.