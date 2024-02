Um novo estudo revela que o Glaciar Thwaites, na Antártida, também conhecido por “Glaciar do Juízo Final”, começou a perder gelo desde 1940, noticia a CNN. O glaciar deve o nome à sua dimensão e aos danos que se imagina que o seu colapso pode causar. Atualmente, o glaciar em questão contribui para cerca de 4% de toda a subida global de nível do mar.

Os cientistas recuaram no tempo para reconstituir a vida passada do “Glaciar do Juízo Final” e o resultado da investigação está num estudo publicado esta segunda-feira na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Através da análise de sedimentos marinhos extraídos do fundo do oceano, os investigadores descobriram que o glaciar começou a recuar significativamente na década de 1940, provavelmente devido a um fenómeno El Niño, geralmente associado ao aumento das temperaturas a nível mundial. Desde então, o glaciar não conseguiu recuperar a sua massa, o que pode refletir o impacto crescente do aquecimento global provocado pelo homem, aponta o mesmo estudo. No início do mês, dois artigos na revista Nature alertavam para o facto de a água quente se estar a infiltrar-se nos pontos fracos do glaciar, piorando o degelo causado pelo aumento da temperatura.

Certo é que o que acontecer ao Thwaites terá repercussões a nível mundial. O glaciar já contribui em 4% para a subida do nível do mar, deitando milhares de milhões de toneladas de gelo por ano no oceano. Os cientistas estimam que o nível global do mar poderá subir cerca de 3 metros se o Thwaites colapsasse.