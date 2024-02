As investigações preliminares ao incêndio que fez uma dezena de mortes, na passada quinta-feira, num edifício residencial em Valência indicam que o fogo poderá ter começado num curto-circuito no mecanismo de um toldo do apartamento 86, onde tudo começou.

Segundo a agência EFE, citando fontes próximas da investigação, o relatório preliminar da polícia científica aponta para um curto-circuito que teve origem no mecanismo do toldo do apartamento 86, que se encontrava vazio quando aconteceu o incêndio. Esta é, para já, a principal pista da investigação, que se centra na falha elétrica.

O jornal 20 minutos acrescenta que o relatório será enviado para o Tribunal de Instrução número 9 de Valência, que ficou encarregue do caso. Em declarações ao jornal, Pilar Bernabé, delegada do governo espanhola na Comunidade Valenciana, frisou que todo o processo está sob sigilo sumário.

Por agora, o trabalho foca-se na identificação dos corpos — amostras de ADN das 10 vítimas já se encontram no gabinete central da polícia científica. Concluídas as diligências, os familiares poderão recolher os corpos e organizar os funerais.

O incêndio começou durante a tarde de quinta-feira em Valência e destruiu por complexo um edifício de 14 andares, composto por duas torres. Naqueles 138 apartamentos, viviam cerca de 500 pessoas e as chamas foram dominadas ao final daquela noite, quando todas as pessoas tinham sido já realojadas em hotéis. Além dos dez mortos, 15 pessoas ficaram feridas — e já tiveram todas alta.