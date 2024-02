Um pai, uma mãe, um menino de dois anos e uma bebé recém-nascida de apenas 15 dias. O incêndio que começou durante a tarde desta quinta-feira em Valência, Espanha, tirou a vida a esta família, que morreu asfixiada na casa-de-banho de casa, que ficava no edifício de 14 andares, composto por duas torres, que foi consumido pelas chamadas.

As primeiras quatro vítimas mortais a serem confirmadas morreram “asfixiadas na casa-de-banho enquanto ela [a mãe] se despedia da sua mãe”. “Estiveram a falar até o sinal cair”, contou uma vizinha da família ao El Mundo.

O jornal espanhol adianta que a família se fechou na casa-de-banho para tentar colocar-se a salvo do incêndio. Além disso, terá colocado toalhas húmidas debaixo da porta para se proteger do calor das chamas e do fumo. Os corpos de mãe, pai e filhos foram avistados, pela primeira vez e horas após o fogo ter começado, por um drone dos bombeiros, que só esta sexta-feira terão conseguido aceder ao interior da habitação.

O incêndio que destruiu por completo um edifício de 14 andares, composto por duas torres e cerca de 138 apartamentos onde viviam cerca de 500 pessoas, já é considerado uma das piores tragédias de que há memória na cidade de Valência. Morreram, pelo menos, 10 pessoas.