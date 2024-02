O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios vai ser assinalado este ano sob o tema de “Catástrofes e conflitos à luz da carta de Veneza”, anunciou o instituto Património Cultural.

A celebrar-se no dia 18 de abril, o tema deste ano “propõe um olhar sobre o passado, como forma de reflexão sobre o património partilhado e os desafios que se colocam hoje e para o futuro”, pode ler-se num comunicado publicado no site do instituto público.

O tema deste ano deriva do plano científico do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS, na sigla em inglês), que tem como mote “Património Resiliente a Catástrofes e Conflitos — Preparação, Resposta e Recuperação”.

“No ano em que se celebram os 60 anos da Carta de Veneza (31 de maio), o ICOMOS convida a refletir sobre o património partilhado que emana desta convenção internacional e que papel ainda desempenha na atualidade”, acrescentou o Património Cultural.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lembrou que “a Carta de Veneza foi adotada em 1964, duas décadas após a Segunda Guerra Mundial, numa época que prometia progresso e desenvolvimento económico ilimitados“, e estabelecendo os princípios da conservação e restauro do património.

“Seis décadas depois, o mundo enfrenta uma emergência climática, um número crescente de catástrofes naturais e conflitos, que levam à destruição de locais culturais e à deslocação em massa de populações“, sublinhou o instituto público.

No mesmo texto, é feito um convite à realização de iniciativas “que possam constituir momentos de reflexão sobre a evolução das práticas de conservação desde a Carta de Veneza, os seus impactos nas práticas de conservação e a sua relevância para os desafios de uma emergência climática, conflitos e catástrofes naturais”.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é celebrado a 18 de abril e visa promover os monumentos e sítios históricos e valorizar o património, ao mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da sua conservação e proteção.

A data foi instituída a 18 de abril de 1982 pelo ICOMOS, associação de profissionais da conservação do património, e aprovada pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1983.