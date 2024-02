Tom Kingston, marido de Lady Gabrielle Windsor, filha do príncipe Michael de Kent, morreu subitamente aos 45 anos. “É com profundo pesar que anunciamos a morte de Thomas Kingston, nosso amado marido, filho e irmão”, revela um comunicado emitido pelo palácio de Buckingham, em nome de Lady Gabriella e da família de Kingston, segundo se pode ler no jornal Telegraph. “O Tom era um homem excecional que animava as vidas de todos os que o conheciam. A sua morte foi um grande choque para toda a família e pedimos que respeitem a nossa privacidade no luto.”

Um porta-voz do palácio acrescenta que o “Rei e a rainha foram informados da morte de Thomas e juntam-se ao príncipe e à princesa de Kent e a todos os que o conheciam no luto de um membro muito amado da família”, pode ler-se na mesma notícia. “Em particular, Suas Majestades enviam os seus pensamentos mais sinceros e orações a Gabriella e a toda a família Kingston.”

Kingston foi encontrado morto numa morada em Gloucestershire no domingo ao final da tarde, para onde foram chamados os serviços de emergência pouco depois das 18h00, acrescenta o jornal The Times. Vai ser realizado um inquérito para averiguar a causa da morte, contudo o meio diz que não há circunstâncias suspeitas nem outras partes envolvidas.

O príncipe Michael de Kent era primo direito da Rainha Isabel II, uma vez que os seus pais eram irmãos, respetivamente, o príncipe George, duque de Kent, e o Rei George VI. O príncipe e a mulher estiveram na manhã desta terça-feira no serviço religioso em homenagem ao Rei Constantino II da Grécia que teve lugar na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi precisamente neste cenário que Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston se casaram em 2019. Lady Gabriella tem 42 anos, é escritora, e colabora com algumas publicações de comunicação social. Thomas Kingston trabalhava no mundo das finanças. Estudou história da economia na universidade de Bristol, depois foi para o Iraque onde esteve três anos e foi negociador de reféns em Bagdad. De regresso ao Reino Unido trabalhou na empresa de gestão de ativos Schroders depois tornou-se diretor executivo da Voltan Capital Management, segundo o Telegraph.

Conheceram-se através de amigos em comum e foram fotografados em público pela primeira vez no Cheltenham Festival em 2015. O pedido de casamento foi feito no verão de 2018 na ilha Sark, ao largo da costa da Normandia. O noivado foi anunciado pelo Palácio de Buckingham em setembro desse ano. Os meios britânicos escrevem que Kingstom namorou com Pippa Middleton, irmã da princesa de Gales, em 2011 e terão ficado amigos uma vez que ambos estiveram presentes no casamento um do outro.