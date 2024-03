Siga aqui o liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, pediu esta sexta-feira à Comissão Europeia que disponibilize “nas próximas semanas” os 82 milhões de euros destinados à Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), após Bruxelas anunciar uma primeira verba de 50 milhões.

“De acordo com o pedido de muitos Estados membros [da União Europeia], espero que as próximas verbas sejam enviadas com a necessária urgência nas próximas semanas para enfrentar a crise humanitária”, disse Borrell na sua conta oficial na rede social X.

Today the disbursement of the next €50M tranche to @UNRWA was announced.

In line with the request by many EU Member States, I expect the next tranches to be disbursed with the urgency required by the humanitarian crisis within the coming weeks.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2024