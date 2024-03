VAR certo nos golos anulados? Penálti de João Neves sobre Pote? Os casos do dérbi, em vídeo

Antes, o lance que motivou mais protestos aconteceu no minuto que antecedeu o 1-0 do Sporting, com Pedro Gonçalves a cair na área numa jogada com João Neves e Fábio Veríssimo, de frente para todo o filme, a mandar seguir a partida sem vislumbrar qualquer infração (que o VAR analisou da mesma forma). No início da segunda parte, num lance anulado por fora de jogo de Gyökeres, Marcus Edwards ainda caiu na área mas as repetições mostraram que Otamendi não tocou no avançado, que por sua vez, quando se levantou do chão, pareceu fazer o sinal de que não tinha existido qualquer infração do defesa encarnado.

[Já saiu o primeiro episódio de “Operação Papagaio”, o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir também o trailer aqui.]