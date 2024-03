Com roupas coloridas e acessórios extravagantes, Iris Apfel construiu uma imagem de marca que não passava despercebida, apoiada na conjugação ousada de cores, texturas e feitios, destacando-se ainda pelos seus redondos e grandes óculos de armação preta.

Iris Apfel e o marido, Carl Apfel, que morreu aos 100 anos, em 2015, fundaram a Old World Weavers, especializada no fabrico de roupa a partir de retalhos antigos. O casal vendeu a empresa em 1992, mas Iris nunca deixou de dar nas vistas. Disse uma vez, ao programa Today, que a reforma era um destino “pior do que a morte“.

A empresária e designer de interiores acreditava que o estilo permite “expressar quem somos”, que “devemos ser fiéis a nós próprios” e por isso “não ter medo de arriscar”, disse numa entrevista à NBC News, em 2018.

“Não sou bonita e nunca serei bonita, mas isso não importa (…) tenho algo muito melhor, tenho estilo”, disse Apfel, de acordo com a nota biográfica da agência de notícias Associated Press.

Iris Apfel morreu esta sexta-feira, aos 102 anos.

Pode ver alguns dos mais criativos looks de Iris Apfel na nossa fotogaleria.