Pela primeira vez, e em menos de dois minutos, uma orca caçou sozinha e com sucesso um tubarão-branco

Uma orca foi filmada a caçar e matar um tubarão-branco, alimentando-se depois da presa. Tudo aconteceu em menos de dois minutos. Os cientistas foram apanhados desprevenidos com o acontecimento, tratando-se de um ataque inédito e, nas suas palavras, impressionante.

O acontecimento inédito foi avistado e gravado por investigadores e turistas no oceano Índico, perto da cidade portuária de Mossel Bay, na África do Sul, no dia 18 de junho de 2023. No entanto, o vídeo só foi divulgado na sexta-feira, por uma equipa de cientistas, juntamente com o relatório de investigação, publicado no Jornal Africano de Ciência Marinha.

A equipa tem vindo a acompanhar um grupo de orcas, do qual faz parte o macho que protagonizou este momento.

Duas orcas, apelidadas de Port e Starboard, já tinham sido avistadas pelos cientistas na costa sul-africana a trabalharem juntas para caçar a espécie. Neste dia, o que observaram foi diferente: a Starboard caçava sozinha.