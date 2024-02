Portugal sagrou-se este sábado campeão do mundo de atletismo pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), depois de ter conquistado nove medalhas de ouro e sete de prata, e um total de 66 pontos.

A equipa portuguesa terminou a competição imediatamente à frente das seleções da Ucrânia, que teve 48 pontos, e da Turquia, que somou 41.

Na jornada deste sábado, Portugal conseguiu mais seis medalhas — três de ouro e três de prata —, que se juntaram às 10 conseguidas desde o início da competição, na quinta-feira passada.

Este sábado, as medalhas de ouro foram conquistadas por Sandro Baessa, nos 800 metros, por Cristiano Silva Pereira, nos 3000 metros, e pela estafeta composta dos 4×400 metros, composta por Cristiano Silva Pereira, Igor Oliveira, Sandro Baessa e Lenine Cunha.

Ana Filipe conquistou este sábado uma medalha de prata, no salto em altura, terminando a sua prestação nestes campeonatos com três medalhas de ouro e uma de prata, enquanto Lenine Cunha conseguiu prata no salto em altura, que junta ao ouro na estafeta de 4×400 metros, no triplo salto e no salto em comprimento, e à prata no pentatlo e na estafeta de 4×200 metros.