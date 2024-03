A princesa de Gales vai estar presente na parada Trooping the Colour a 8 de junho. Trata-se do primeiro ato oficial público de Kate confirmado desde que foi submetida a uma cirurgia em janeiro. A informação foi dada pelo ministério da Defesa britânico, segundo avançou a Sky News, mas o Palácio de Kensington ainda não confirmou a sua presença.

Segundo informações do Palácio de Kensington, a princesa de Gales foi submetida a uma cirurgia abdominal a 16 de janeiro. A última atualização do seu estado de saúde foi dada no dia 29 do mesmo mês, quando teve alta do hospital privado London Clinic. O palácio avisou que Kate só voltaria aos compromissos públicos depois da Páscoa, por isso não se sabe se a veremos antes de 8 de junho. Simplesmente se sabe que o referido evento é o primeiro ato público em que a presença da princesa de Gales está confirmada, desde que se retirou da vida pública para atender à sua saúde.

Trooping the Colour é uma parada militar para celebrar o aniversário oficial do soberano. Durante o reinado de Isabel II este evento tinha acontecia num sábado no início de junho para que o bom tempo permitisse ao público desfrutar da festa de aniversário da Rainha, embora a sua data de aniversário fosse 21 de abril. Em 2023, Carlos III quis manter a sua primeira Trooping the Colour a 17 de junho. Este ano haverá três sessões desta parada: uma a 1 de junho que será revista pelo major general Bowder, uma segunda a 8 de junho e será a princesa de Gales, coronel da guarda irlandesa, a passar revista às tropas, e uma terceira a 15 de junho para o Rei Carlos III, segundo se pode ler no site deste evento. Esta última será a parada de aniversário do Rei, que na verdade faz anos a 14 de novembro. A parada conta, habitualmente, com centenas de soldados e cavalos, com um desfile da família real em charrete e a cavalo e, por fim, o aceno na varanda do Palácio de Buckingham.

Contudo ao longo da semana passada uma onda de questões sobre o paradeiro e o estado de Kate invadiu as redes sociais e a comunicação social. O facto de não ser vista em público há já cerca de dois meses e de não haver novidades oficiais sobre o seu estado há um mês fez com que a questão “Onde está Kate?” se tornasse viral.

A última vez que a princesa de Gales tinha sido vista em público foi a 25 de dezembro de 2023, na missa de Natal com a família real em Sandringham. No entanto, esta segunda-feira o site de notícias norte-americano TMZ publicou o que diz ser uma imagem da princesa de Gales tirada nesse dia e na qual está num carro acompanhada pela mãe nos arredores do Castelo de Windsor.