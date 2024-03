A Madeira vai ter um voo semanal direto para Sevilha, operado pela companhia aérea Iberia, entre julho e setembro, num total de 10 frequências, indicou esta quarta-feira a Secretaria Regional do Turismo.

Em comunicado, a tutela adianta que o secretário regional responsável pelo Turismo, Eduardo Jesus, reuniu-se esta quarta-feira com representantes da Iberia na ITB, a maior feira de viagens do mundo, em Berlim, na Alemanha.

Citado no comunicado, Eduardo Jesus sublinha que a companhia afirmou no encontro que a operação de verão está “perfeitamente consolidada” e manifestou-se “muito satisfeita com a procura que tem existido pelas várias operações disponibilizadas para a região”.

No período de verão, a Madeira conta atualmente com ligações aéreas diretas para Barcelona, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbau, Málaga e Valência.

“A partir de julho próximo, a companhia aérea espanhola vai passar a ligar a Madeira a Sevilha, em mais uma rota sazonal. A ligação vai decorrer entre 9 de julho e 10 de setembro de 2024, num total de 10 frequências (um voo semanal às terças-feiras), correspondentes a 1.000 lugares”, lê-se na nota.

O Turismo da Madeira e a Iberia começaram a preparar a operação do próximo inverno (outubro deste ano a março de 2025), bem como a negociar uma estratégia de comunicação e promoção do ‘Destino Madeira’ nas várias origens das ligações operadas pela companhia espanhola.

“O mercado espanhol continua a estar na lista dos mercados emissores como prioritário nas ações de comunicação e promoção”, salienta Eduardo Jesus.