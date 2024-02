Numa festa de entrega de prémios de cinema haverá sempre saias rodadas e algumas caudas, assim manda a tradição dos vestidos de baile que ainda resiste. Contudo, na festa dos prémios SAG deste sábado pareceu desenhar-se uma tendência para vestidos que envolvem as atrizes seguindo as linhas do corpo e acabam por ter um efeito escultural. Acrescenta-se algum brilho e está conseguido o efeito estatueta. Assim foi com Carey Mulligan e o seu vestido dourado que trouxe à memória o galardão dos Óscares, quase lembrando que continua a contagem decrescente para os prémios da Academia. Emma Stone, Selena Gomes e Elizabeth Debicki também seguiram a tendência.

Neste evento, a passadeira não foi vermelha. A entrada para o Shrine Auditorium and Expo Hall fez-se sobre tapete cinzento e um cenário em tons de azul escuro. Mas Emily Blunt, Reese Witherspoon e Lily Gladstone garantiram que havia vermelho nesta história e apostaram em vestidos nessa cor escaldante. A atriz inglesa Hannah Waddingham e Fran Drescher, atual presidente do sindicato dos atores Screen Actors Guild, foram mais longe e acrescentaram brilho.

Contudo o risco mais elevado da noite terá sido o de Brie Larson, que desafiou Margot Robbie para um duelo de look mais “Barbie” da festa. A atriz que dà vida à boneca no cinema optou por um minivestido preto com uma vistosa faixa rosa, e desta vez foi Larson quem vestiu a referida cor em look total.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vale ainda a pena destacar Ayo Edebiri, que continua a sua caminhada de estilo combinando moda com personalidade, Ali Wong, que usou um vestido escultura da designer neerlandesa In Iris Van Herpen, e Billie Eilish, que parece ter falhado o dress code — ou terá simplesmente seguido o seu instinto?

Numa cerimónia em que os prémios são entregues a atores por atores, Barbra Streisand apareceu em palco para ser distinguida pela sua carreira.

Continua a caminhada para a cerimónia dos Óscares, no próximo dia 10 de março. Para trás estão já os Globos de Ouro, os Critic’s Choice Awards, os prémios BAFTA e os Emmy e para rever os looks das respetivas passadeiras vermelhas basta seguir os links. Para este domingo estão marcados os Spirit Awards, a festa que celebra o cinema independente.

Veja os looks da cerimónia de entrega dos prémios SAG na galeria no topo do artigo.