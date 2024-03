(Em atualização)

Vários serviços do Estado francês foram afetados no domingo por ataques informáticos de uma “intensidade sem precedentes”, anunciou o Matignon, a residência oficial do primeiro-ministro francês, esta segunda-feira.

De acordo com o jornal Le Figaro, que cita uma fonte da segurança francesa, os ataques “não são atribuíveis ao Estado russo nesta fase”. O incidente informático afetou “muitos serviços dos Ministérios”, mas nesta altura estarão a ter um impacto “reduzido”, uma vez que os processos já estão a ser recuperados. O Ministério do Trabalho terá sido um dos mais afetados.

O governo francês ativou uma “unidade de crise” no domingo à noite “para implementar medidas e garantir a continuidade dos serviços de tecnologias de informação”.