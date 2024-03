As inundações e os aluimentos de terra na ilha indonésia de Samatra causaram 26 mortos e pelo menos 11 desaparecidos, indicaram esta segunda-feira num novo balanço os serviços de emergência do país.

O porta-voz da Agência de Gestão de Catástrofes indonésia Abdul Muhari disse terem sido “encontrados 26 corpos” e “11 pessoas estão dadas como desaparecidas”, de acordo com um comunicado.

O balanço anterior, divulgado no domingo, dava conta de 19 mortos e sete desaparecidos.

As chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terras no distrito de Pesisir Selatan, na província de Samatra Ocidental, obrigando mais de 75 mil pessoas a refugiarem-se em abrigos temporários.

No mesmo distrito, 23 pessoas morreram e seis estão ainda desaparecidas, disse o chefe dos serviços de emergência locais, Fajar Sukma. No distrito de Padang Pariaman, as autoridades registaram três mortos, mas este número “pode aumentar ainda mais”, advertiu Sukma.

As condições meteorológicas, com a chuva que continua a cair, e os cortes de energia estão a complicar o trabalho das equipas de socorro.

No domingo, as equipas conseguiram aceder às zonas mais afetadas e distribuir ajuda às pessoas que tinham sido retiradas, incluindo tendas, medicamentos e alimentos. Centenas de habitações, pontes, mesquitas e edifícios públicos foram danificados pelo mau tempo.

Os deslizamentos de terras ocorrem regularmente na Indonésia durante a estação das chuvas, que está atualmente em curso. Em algumas regiões, o problema foi agravado pela desflorestação.